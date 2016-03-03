جابر نصار: "الإخوان" بجامعة القاهرة تنظيم مغلق فككناه بسيف القانون

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن أى تنظيم مثل الإخوان هو تنظيم مغلق ليس به عدد كبير ولكن هناك "رؤوس"، مؤكدا أن الجامعة استطاعت تفكيك التنظيم بالجامعة بواسطة "سيف القانون" ، موضحا:" مثلا تجد 15 شخصا فى كل قرية ولكن كل واحد من هؤلاء مطالب بإحضار 1000 للتصويت فى الانتخابات ، ولذلك جامعة القاهرة بها مجموعة قيادات من الأساتذة والطلاب ونحن فككنا هذه الخلايا وآخرها الخلية التى نظمت آخر مظاهرة بجامعة القاهرة فى 19 مارس 2015 وأحفظ التواريخ كما أحفظ خطوط يدى، وفى هذه المظاهرة تم تسليم 13 قيادى من قيادات طلاب جامعة القاهرة إلى النيابة ، والمفاجأة أن الذى سلمهم هم طلبة الجامعة أنفسهم".

وأضاف "نصار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، : "فصلنا 400 من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، وعندما أطلقنا مبادرة الرجوع كنت متأكد أن الإخوانى الأصيل لن يرجع فرجع إلينا أول مرة 55 طالبا وثانى مرة 36 بإجمالى 91 طالبا .

وتابع رئيس جامعة القاهرة:"منذ رئاستى للجامعة وأنا شديد التواصل مع الطلاب وعندما أشعر أن هناك طالبا لديه مشكلة أذهب إليه وأقدم له الحلول حتى لا يختلط بالإخوان ويقف الإخوان وحدهم، ولذلك كان التعامل معهد بسيف القانون ،وحتى الآن لم يحصل أى طالب من طلاب الإخوان المفصولين على حكم قضائى يلغى قرار الفصل ، مثلما كان يحدث فى بعض الجامعات الأخرى".

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