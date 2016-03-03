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النيابة تستمع اليوم لأقوال "جنينة" فى اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة

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النيابة تستمع اليوم لأقوال "جنينة" فى اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة النيابة تستمع اليوم لأقوال "جنينة" فى اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة
تستمع النيابة العامة اليوم الخميس، لأقوال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، ويتهمه فيه بالإساءة لمؤسسات الدولة.

وتضمن البلاغ أن المستشار هشام جنينة، أدلى بأقوال وتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك في نزاهتها، بأن زعم رصده وقائع فساد كبدت الدولة 600 مليار جنيه.
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النيابة تحدد 3 مارس لسماع أقوال جنينة فى بلاغات الزند

تأجيل دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من "المركزى للمحاسبات" لـ 3 مايو

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