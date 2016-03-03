السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية يشهدان توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، فى العاصمة الكورية الجنوبية "سول"، مباحثات قمة مع بارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية، تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة فى مصر ، خاصة المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك فى جهود مكافحة الإرهاب.

وعقب المباحثات، شهد الرئيس السيسى والرئيسة الكورية الجنوبية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاق إطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية لمصر بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي والتنموي.

وتضمنت الاتفاقية الثانية الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بين نجع حمادي والأقصر، والثالثة الترتيبات الخاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، والرابعة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة التعليم الكورية، والخامسة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الكورية، والسادسة مذكرة تفاهم في مجالات التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الكورية، والسابعة مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية.

أما المذكرة الثامنة، كانت القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، والتاسعة مذكرة تفاهم بين بنك الإستيراد والتصدير الكوري والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار.

بالصور.. بدء مباحثات قمة السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية فى سول