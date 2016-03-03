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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد " الإرهابى.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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مصر 365

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