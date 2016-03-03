قصر ثقافة شرم الشيخ يحتفل بمناسبة العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء احتفالية ثقافية فنية بمناسبة العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج التابع لإقليم القناة وسيناء، اليوم الخميس، 3 مارس بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ برئاسة سعيد غيضان مدير القصر، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة الأستاذ الدكتور سيد خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قال حجاج إن الاحتفالية تتضمن عرضا موسيقيا لفرقة شرم الشيخ للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد ماهر إشراف ألفت محمود، يليها عرض فنى لفرقة جنوب سيناء لفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الحى، وفى الختام عرض لفرقة تلقائيين كبار قصر ثقافة طور سيناء بقيادة سحر عيد إشراف محمود حجازى، وعلى هامش الاحتفالية ورشة رسوم لتعليم خطوط الرسم للفنان سمير السيفى إشراف صفاء عمار.

وأضاف حجاج أن هذه الاحتفالية بداية برنامج فنى ثقافى مكثف للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء بجميع المدن.

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