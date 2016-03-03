"الـناجى".. برنامج نادى السينما بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة

تنظم مكتبة الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية برنامجها السينمائى لشهر مارس بعنوان "الناجى"، والذى يقدم أفلامًا تدور حول شخصيات تتميز بالشجاعة والقوة الاستثنائية والقدرة على التغلب على الصعاب، ويقدم البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التى تتناول قصص نجاتهم الملهمة.

يبدأ البرنامج اليوم الساعة الواحدة ظهرًا بفيلم العاصفة المثالية (2000)، وهو إخراج وولفجانج بيترسون، وهو روائى باللغة الإنجليزية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة العربية. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية، ويروى قصة نجاة ستة أفراد من فريق قارب الصيد أندريا جيل، حين خرج إلى البحر كعادته فى آخر رحلة للصيد؛ وهناك واجهوا معًا عاصفة غاية فى القسوة.

ويقام يوم الخميس 10 مارس الساعة الواحدة ظهرًا عرض فيلم المنقذ (2006)، وهو إخراج: أندرو دافيز، وتدور أحداث الفيلم حول منقذ خفر السواحل الأمريكية تلاحقه ذكريات أصعب مهمة إنقاذ خاضها؛ ونتيجة لذلك يتم إحالته إلى العمل الأكاديمى فى مدرسة تخريج رجال خفر السواحل، لقضاء فترة التعافى، وهناك يتولى تدريب مجموعة من ضمنهم بطل سباحة طموح، الفيلم روائى باللغة الإنجليزية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة العربية.

ويعرض يوم الخميس 17 مارس الساعة الواحدة ظهرًا فيلم مركز التجارة العالمى (2006)، وهو إخراج: أوليفر ستون، الفيلم مأخوذ عن القصة الحقيقية لأول فريق إنقاذ يصل إلى أرض الموقع أثناء أحداث 11 سبتمبر، ويتناول رحلة بقاء ضابطى إنقاذ على قيد الحياة على الرغم من انهيار كامل المبنى فوقهم، الفيلم روائى باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة الإنجليزية.

يختتم البرنامج بفيلم "28 يومًا لاحقًا (2002)" إخراج: دانى بويل، وهو فيلم خيال علمى يروى قصة انتشار عدوى فى بريطانيا، عدوى الغضب؛ قليل هم الناجون من هذه الظروف الفوضوية والعنيفة، ومن خلال هروبهم من الزومبى ضحايا عدوى الغضب، يجدون أنفسهم فى رحلة محفوفة بالمخاطر، ستمضى بهم إلى طريق الأمان الذى يرجونها، الفيلم روائى باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة الإنجليزية.

مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة إحياء ذكرى مذبحة الإسكندرية الثلاثاء، 01 مارس 2016 - 12:13 م

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