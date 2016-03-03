العثور على 3 أشخاص مختنقين بأول أكسيد الكربون فى القنطرة شرق

عثر عامل على جثث 3 أشخاص متوفين داخل غرفتهم بمزرعة يعملون بها نتيجة اختناقهم بعادم أول أكسيد الكربون بقرية الأبطال فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد هشام طايل مأمور قسم شرطة القنطرة شرق يفيد بعثور أحد المزارعين على 3 جثث متوفين داخل غرفتهم بالمزرعة التى يعملون فيها بقرية الأبطال دائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ودلت تحريات الرائد أحمد عبد العزيزرئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونة النقيب محمد الطحاوى معاون المباحث إلى أنه أثناء تواجد كل من "عبد الجواد محمد عبد الحواد" عامل مقيم أطفيح الجيزة ونجله "محمد" 16 سنة عامل مقيم بنفس العنوان، و"رمضان سليمان قرنى" عامل مقيم نفس العنوان بالعمل بمزرعة فى قرية الأبطال بغرفتهم داخل المزرعة قاموا بتشغيل مولد الكهرباء ولقوا مصرعهم بسبب استنشاقهم عادم المولد "أول أكسيد الكربون".

وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 321 لسنة 2016 إدارى القنطرة شرق، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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