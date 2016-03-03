نواب الإسماعيلية: عكاشة أهان الدولة وخالف الدستور ولم يحترم مشاعر الشعب

قال النائب أشرف عمارة عضو مجلس البرلمان عن الإسماعيلية، إن 465 عضوا من أعضاء البرلمان صوتوا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، مشيرا إلى أن إسقاط عضوية عكاشة ليس فقط لأنه استضاف السفير الإسرائيلى فى منزله، ولكن لأنه أهان الدولة وتدخل فى اختصاصات السلطة التنفيذية وتحدث فى أمور لا تخصه، ما يؤثر على العلاقات السياسية بين الجانبين فى تناول بعض الملفات.

وأكد النائب أشرف عمارة على أن عكاشة ارتكب عدة أخطاء منها التطبيع علنا مع الكيان الإسرائيلى وهو يمثل الشعب الرافض للتطبيع وخالف الدستور وعمل على إرباك الحياة السياسية فى مصر، لذلك كان قرار المجلس بإسقاط العضوية عنه.

من جانبه أشارت النائبة البرلمانية عن محافظة الإسماعيلية آمال رزق الله إلى أن البرلمان أسقط عضوية توفيق عكاشة ووافق 465 عضوا صوت وصورة على إسقاط العضوية حسب لائحة المجلس.

وأضافت أن الشعب المصرى يرفض التطبيع مع إسرائيل حتى لو كانت هناك اتفاقيات بين الجانب المصرى والإسرائيلى مثل اتفاقية كامب ديفيد، لكن الشعب المصرى حتى هذه اللحظة يرفض التعامل مع إسرائيل أو الاعتراف بها وما فعله عكاشة هو ضد رغبة الشعب المصرى والمفترض أنه يمثل الشعب المصرى.

وتابعت آمال رزق الله السفير الإسرائيلى وعد عكاشة ببناء عشر مدارس ونسى عكاشة واقعة مدرسة البقر التى راح فيها ضحايا من التلاميذ المصريين إثر غارة إسرائيلية على المدرسة فهل العشرة مدارس الإسرائيلية سوف تنسينا دماء تلاميذ بحر البقر، إضافة إلى أن نائب الشعب ليس مسموح له الحديث فى أمور الدولة وعقد اتفاقيات مع الغير إلا بموافقة الدولة والجهات التنفيذية والأمنية ولم يحصل عكاشة على أى موافقات للقاء السفير الإسرائيلى أو الذهاب إلى إسرائيل تحت أى مسمى.

وعلى الجانب الحزبى والسياسى يقول مسعد حسن على أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، إن مجلس النواب كان على صواب عندما أقر بإسقاط عضوية عكاشة، لأنه مطلب شعبى قبل أن يكون سياسى ولا يمكن للشعب المصرى أن ينسى أو يتناسى أن إسرائيل هى العدو الأول، وإسرائيل نفسها لم تنس ذلك فى كل ما تفعله ضد مصر منذ سنوات طويلة وحتى مع استمرار معاهدة كامب ديفيد المرفوضة من الشعب المصرى فجموع الشعب يرفض التطبيع، وما فعله عكاشة يصب فى قائمة المطبعيين ولم يحترم الشعب المصرى أى مطبع لأنه يعتبره جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل وعكاشة الذى تم إسقاط العضوية عنة كان مثيرا للجدل قبل دخول البرلمان وبعد دخوله البرلمان وختم تصرفاته غير المفهومة بالتطبيع وكانت النتيجة إنهاء علاقته بالبرلمان.

ويقول مصطفى أحمد عارف موظف من الإسماعيلية، إن مجلس النواب صالح الشعب المصرى الرافض لموقف عكاشة بإقالة برلمانى قرر التطبيع بشكل علنى مع الأعداء، وإسرائيل سوف تظل هى العدو، ونحن كأبناء منطقة القناة نعرف جيدا الكيان الصهيونى وما أقدم عليه خلال الحروب التى خاضتها مصر ضد إسرائيل ومازالت دماء أبنائنا من الجنود حاضرة على أرض سيناء وعلى ضفتى قناة السويس ويبدو أن عكاشة لم يهتم بهذه الدماء ولم يحترم تضحيات الشعب المصرى.

وكان قد وافق مجلس النواب على إسقاط عضوية توفيق عكاشة بأكثر من ثلثى أعضاء المجلس بعد واقعة استضافة السفير الإسرائيلى فى منزله والتصريح بأنه موافق على التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذى أثار غضب الشعب المصرى ومطالبة المجلس بإسقاط عضوية عكاشة وتقديمه لمحاكمة عاجلة.



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النائب أشرف عمارة



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النائبة آمال رزق الله



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مسعد حسن على امين حزب التحالف

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