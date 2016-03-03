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الحريرى: تصويتى لإسقاط عكاشة جاء أيضا للإساءة لثورة يناير وشهداء أكتوبر

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الحريرى: تصويتى لإسقاط عكاشة جاء أيضا للإساءة لثورة يناير وشهداء أكتوبر الحريرى: تصويتى لإسقاط عكاشة جاء أيضا للإساءة لثورة يناير وشهداء أكتوبر
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، معلقا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، إنه صوت بالموافقة على اسقاط عضوية توفيق عكاشة لأنه ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى، وضد اتفاقية كامب ديفيد.

و أضاف النائب هيثم الحريرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تصويته بالموافقة على إسقاط عضوية عكاشة، جاء أيضا بسبب إساءة "عكاشة" لثورة يناير المجيدة، واستهزائه بشهداء حرب أكتوبر ، ومذبحة بحر البقر.


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