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أمن القليوبية: جنازة عسكرية لرئيس مباحث شبرا الخيمة ثان

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أمن القليوبية: جنازة عسكرية لرئيس مباحث شبرا الخيمة ثان أمن القليوبية: جنازة عسكرية لرئيس مباحث شبرا الخيمة ثان
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، بدء الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية لإقامة جنازة عسكرية للمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان، والذى استشهد، منذ قليل، فى مواجهات مع عناصر إجرامية.

وكان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان استشهد، وأصيب معاون من القسم بطلق نارى ومخبر، حال تواجده بمنطقة الزاوية الحمراء أثناء استهداف عدد من العناصر الإجرامية الخطرة المتواجده فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة.

مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام


>استشهاد رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان خلال مواجهة مع خارجين عن القانون
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