حبس كهربائى لشروعه فى قتل طالب بعد معاكسة شقيقته بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل طالب وإصابته بجرح بجسده، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لمعاكسة المتهم لشقيقة المجنى عليه.

تلقى المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا من مستشفى إمبابة العام، بوصول طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر، وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "كهربائى" بالتعدى عليه بـ"مطواة" محدثاً إصابته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب معاتبة المصاب للمتهم لقيامه بمعاكسة شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والمطواة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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