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"الحماية المدنية" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأجسام الغريبة وعدم ملامستها

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"الحماية المدنية" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأجسام الغريبة وعدم ملامستها "الحماية المدنية" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأجسام الغريبة وعدم ملامستها
قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إنه يجب على أى مواطن يشاهد جسما غريبا يبلغ عنه دون ملامسته.

وأضاف رئيس الحماية المدنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فحص الأجسام الغريبة من قبل المواطنين يعرضهم للخطر، مشدداً على أهمية سرعة إبلاغ قوات الدفاع المدنى حتى يتسنى لها إبطال مفعولها قبل تفاقم الأمر.
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