طفل خطفه والده بشبرا: "أبويا خطفنى وتركنى فى بيت واحدة معرفهاش"

شهدت منطقة شبرا الخيمة جريمة بشعة بعد أن قام عامل بإصطحاب أبنه الذى لم يبلغ من عمره سوى 3 سنوات ووضعه فى منزل خالة زوجته الثانية، وأدعى كذباً لرجال المباحث، أن مجهولين خطفوه لابتزاز شقيقته فى مبلغ 70 ألف جنيه بحجة إعطاء المبلغ للخاطفين، إلا أنه تم افتضاح أمره وإطلاق سراح الطفل.

وقال الطفل أمام رجال المباحث أنا أسمى " عدى وأبويا هو اللى خدنى، وقال لى خليك هنا عند الست دى وهى أسمها أية وسابنى ومشى".

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغًا من "أ.س.ر" بقيام مجهولين بخطف أبنه "عدى" 3 سنوات، أثناء لهوه فى الشارع بمنطقة بهتيم وبعد ساعات قاموا بالاتصال به وطلبوا مبلغ 70 ألف جنيه فدية لإعادته، فذهب إلى شقيقته وروى لها ما حدث وأكد لها أن الخاطفين طلبوا منه مبلغ 70 ألف جنيه.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث القسم برئاسة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وبإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية قيام والد الطفل بالاتفاق مع زوجته الثانية "وفاء.ع.أ" بخطف نجله وإخفائه لدى خالتها "إلهام.ع" وزوجة ابنها "مروة.م" بمنطقة الهرم حتى يتمكن من الحصول على المبلغ من شقيقته لمروره بضائقة مالية، وسداد ديونه، وبعدها يظهره مرة أخرى بعد أن يخبرها بدفع المبلغ للخاطفين، وتم العثور على الطفل والقبض على المتهمين الأربعة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1987 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد غزال وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس الأب وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة شريف شحاتة مدير النيابة ووجه لهما تهمة إزعاج السلطات وتعريض حياة طفل للخطر.

حبس أب وزوجته ادعيا خطف ابنه لابتزاز شقيقته فى 70 ألف جنيه بشبرا الخيمة

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