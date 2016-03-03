بالصور.. بدء مباحثات قمة السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية فى سول

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، فى العاصمة الكورية الجنوبية سول مباحثات قمة مع بارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية.

وتتركز المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة فى مصر، خاصة فى المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

كما تتناول المباحثات القضايا الإقليمية فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك فى جهود مكافحة الإرهاب، ويشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.

كما تقيم الرئيسة الكورية الجنوبية مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسى والوفد المرافق له الذى يضم سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولى، واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، والسفير هانى سليم سفير مصر لدى كوريا الجنوبية.



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