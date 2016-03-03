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مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام

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مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام
قال اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إن المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان استشهد حال تواجده بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين أمنياً.

وأضاف اللواء سعيد شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشهيد تواجد بدائرة قسم الزاوية الحمراء للقبض على "محمد و" وشهرته "كوريا"31 سنة "مسجل خطر شقى"، ومقيم بالجعافراة مركز شبين القناطر، والمحكوم عليه بالإعدام، وهو أحد الجناة اللذين استهدفوا رجال الشرطة فى القليوبية بمنطقة الخانكة.

وكانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت أمس الأربعاء من ضبط "محمد .ي.س" وشهرته" الجاكى"، 23 سنة عاطل – ومقيم بالجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أحد الجناة المتورطين فى الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة، والذى أسفر عن استشهاد 4 من قواتها.

استشهاد رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان خلال مواجهة مع خارجين عن القانون

ضبط أحد الجناة فى الهجوم على سيارة شرطة مركز الخانكة وقتل 4 من رجالها
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