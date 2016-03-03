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بحضور شخصيات عامة.."لا للأحزاب الدينية" يعقد مؤتمرا لتدشين مبادرة امنعوا النقاب

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بحضور شخصيات عامة.."لا للأحزاب الدينية" يعقد مؤتمرا لتدشين مبادرة امنعوا النقاب بحضور شخصيات عامة.."لا للأحزاب الدينية" يعقد مؤتمرا لتدشين مبادرة امنعوا النقاب
قال محمد عطية، منسق حملة " لا للأحزاب الدينية" إن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا، مطلع الأسبوع المقبل، لإعلان التدشين الفعلى لمبادرة "امنعوا النقاب" والنزول فى محافظات لتعميم الفكرة لمنع النقاب فى المستشفيات، والتواصل مع الطلاب على مستوى الجامعات .

وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية" فى تصريحات صحفية أن المؤتمر سيعقد فى نقابة الصحفيين بحضور ودعوة لكل الشخصيات العامة لتأيد فكرة منع النقاب فى الجامعات والمستشفيات والمصالح الحكومية.


>- بالصور.. "لا للأحزاب الدينية" تبحث مع جابر نصار تفعيل مبادرة "امنعوا النقاب"

- "لا للأحزاب الدينية" تجتمع اليوم بجابر نصار لتفعيل مبادرة "أمنعوا النقاب"

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