وصول أول رحلة طيران "شارتر" إلى شرم الشيخ وعلى متنها 170 سائحا إيطاليا

أكد إسلام نبيل عبد السميع، مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، أن أول رحلة طيران "شارتر" ستصل مطار شرم الشيخ ، اليوم الخميس ، وعلى متنها 170 سائحا إيطاليا لتنشيط السياحة بالمدنية ، موضحا أن الرحلة نظمتها شركة meridiana الإيطالية.

وأوضح مدير هيئة تنشيط السياحة أن شركة meridiana الإيطالية تعد من أكبر شركات الطيران العاملة فى السوق الإيطالى والتى تنقل حوالى 35% من حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى مصر.

وسيستقبل سامى محمود ، رئيس هيئة تنشيط السياحة الفوج القادم من إيطاليا ، ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ رحلة كل أسبوع ، و لمدة 9 أسابيع، قادمة من مطار "ملبينسا"، مع إمكانية زيادتها فى الفترة المقبلة.

- مطار شرم الشيخ يستقبل 1717 سائحا على متن 17 رحلة دولية