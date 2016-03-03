انتهاء تصوير "الطواريد" في الإمارات و"مدرسة الحب" في دمشق
الأربعاء 02-03-2016 22:52
أنهى فريق عمل مسلسل الطواريد تصوير آخر مشاهد المسلسل في مدينة العين الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم العمل، في مقدمتهم محمد حداقي و أحمد الأحمد و نسرين طافش و آخرون. وبذلك، سيخضع العمل للعمليات الفنية ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل، على قناة " أبو ظبي "، وفق المتوقع.
والعمل من سيناريو وحوار مازن طه، و من إخراج مازن السعدي، فيما الإنتاج لشركة كلاكيت.
والمسلسل هو كوميديا بدوية، ويتناول مجموعة من المواقف الطريفة، التي تحصل في قبيلة الطواريد، لعلّ في مقدمتها ما يقوم به الشقيقان خلف و مهاوش، بالإضافة إلى موضوع زواج " وضحة "، التي تؤدي دورها نسرين طافش، و الشروط التي وضعتها للزواج .
من جهة أخرى، أنهى فريق مسلسل مدرسة الحب تصوير آخر مشاهد المسلسل في العاصمة السورية دمشق، حيث حملت الثلاثية الأخيرة عنوان " نور العيون ". والمسلسل من بطولة جيني إسبر وميلاد يوسف، بمشاركة عدد من النجوم، و سيتمّ عرضه قبل شهر رمضان المبارك على قناة osn.
تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"