انتهاء تصوير "الطواريد" في الإمارات و"مدرسة الحب" في دمشق

أنهى فريق عمل مسلسل الطواريد تصوير آخر مشاهد المسلسل في مدينة العين الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم العمل، في مقدمتهم محمد حداقي و أحمد الأحمد و نسرين طافش و آخرون. وبذلك، سيخضع العمل للعمليات الفنية ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل، على قناة " أبو ظبي "، وفق المتوقع.

والعمل من سيناريو وحوار مازن طه، و من إخراج مازن السعدي، فيما الإنتاج لشركة كلاكيت.

والمسلسل هو كوميديا بدوية، ويتناول مجموعة من المواقف الطريفة، التي تحصل في قبيلة الطواريد، لعلّ في مقدمتها ما يقوم به الشقيقان خلف و مهاوش، بالإضافة إلى موضوع زواج " وضحة "، التي تؤدي دورها نسرين طافش، و الشروط التي وضعتها للزواج .

من جهة أخرى، أنهى فريق مسلسل مدرسة الحب تصوير آخر مشاهد المسلسل في العاصمة السورية دمشق، حيث حملت الثلاثية الأخيرة عنوان " نور العيون ". والمسلسل من بطولة جيني إسبر وميلاد يوسف، بمشاركة عدد من النجوم، و سيتمّ عرضه قبل شهر رمضان المبارك على قناة osn.

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