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انتهاء تصوير "الطواريد" في الإمارات و"مدرسة الحب" في دمشق

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الأربعاء 02-03-2016 22:52

أنهى فريق عمل مسلسل الطواريد تصوير آخر مشاهد المسلسل في مدينة العين الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم العمل، في مقدمتهم محمد حداقي و أحمد الأحمد و نسرين طافش و آخرون. وبذلك، سيخضع العمل للعمليات الفنية ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل، على قناة " أبو ظبي "، وفق المتوقع.

والعمل من سيناريو وحوار مازن طه، و من إخراج مازن السعدي، فيما الإنتاج لشركة كلاكيت.

والمسلسل هو كوميديا بدوية، ويتناول مجموعة من المواقف الطريفة، التي تحصل في قبيلة الطواريد، لعلّ في مقدمتها ما يقوم به الشقيقان خلف و مهاوش، بالإضافة إلى موضوع زواج " وضحة "، التي تؤدي دورها نسرين طافش، و الشروط التي وضعتها للزواج .

من جهة أخرى، أنهى فريق مسلسل مدرسة الحب تصوير آخر مشاهد المسلسل في العاصمة السورية دمشق، حيث حملت الثلاثية الأخيرة عنوان " نور العيون ". والمسلسل من بطولة جيني إسبر وميلاد يوسف، بمشاركة عدد من النجوم، و سيتمّ عرضه قبل شهر رمضان المبارك على قناة osn.

 

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