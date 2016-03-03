شكران مرتجى تفضح تجاوزات الوسط الفني السوري

تابعت النجمة السورية شكران مرتجى التعبير عن استيائها من الكثير من التصرفات والأفعال السيئة التي تصدر من عدد من العاملين في الوسط الفني السوري .

أمس، تحدثت شكران عن ظاهرة بدأت تنتشر في الوسط الفني السوري بكثرة، وتتمثل في عرض شخصية ما على أكثر من ممثل أو ممثلة، في نفس الوقت، ثم التفاوض معهم لاختيار الأقلّ أجراً لأداء الشخصية. وكتبت شكران على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " اليوم بدي أحكي عن ظاهرة البازار والمزاد العلني في المهنة يعني مثلاً: ببعت هالدور لفلانه ولفلانه و لفلانه ، بناقش الأجر مع فلانه وفلانه و فلانه ، طبعاً كل وحده مفكرة الدور أنكتب إلها هي الأنا تبع كل حدا فينا، الشطارة بقا اللي بتقبل بأقل رقم (طبعاً كلنا بدنا نشتغل ونعيش) والرقم الأقل بالنسبة للفطحل اللي عم بحاكينا هي اللي بتفوز بالدور ، وعلى أونا على دويه على تريه ، ويلااااااااا طبعاً ينطبق المثال على المذكر، وبتلفون صدفة بين الزميلتين شو عندك بكرا تصوير ، بالله ، اي والله ، مع مين مع ؟! ، شو الدور (؟!) ، آه !!!!!!!بالله.الف مبروك حبيبتي ، الله يبارك فيكي رايحة جهز مشاهدي ، الله معك .أغلق التليفون

وأضافت شكران : " فوراً بتمسك التليفون المصدومة وبتتصل بالمسؤول عن الموضوع ، ترن ترن ترن ترن هذا الرقم خارج الضمير المهني يرجى المحاولة لاحقاً ، (طبعاً بينطبق هالبوست عالفنانين والفنيين وووو كتار) ".



وختمت شكران المعروفة بأخلاقها ومهنيتها العالية، في الوسط الفني السوري، بعبارة تدلّ على تأثر و ألم كبير، حيث كتبت : " يا وجعي ".

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