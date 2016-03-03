بالصور: سميرة سعيد تصطحب ابنها إلى بروفات حفلها الجديد

تحرص المطربة سميرة سعيد باستمرار على اصطحاب ابنها الوحيد شادي إلى كلّ حفلاتها وبروفاتها وسهراتها.

مساء أمس، اصطحبت سميرة ولدها ليشهد بروفات حفلها المفترض أن يُقام يوم الجمعة في دار أوبرا جامعة مصر. ويعدّ الحفل الأوّل بين حفلات أعياد الربيع.

البروفات التي حضرتها الفرقة الموسيقية بقيادة هاني فرحات، قاد فيها العازفين أحمد رجب، وحضر جزء منها شادي، واستمرّت لأكثر من خمس ساعات، غنّت خلالها سميرة خمس أغنيات من ألبومها الأخير، بالإضافة إلى بعض أغنياتها الشهيرة مثل: "يوم ورا يوم"، و"أل جاني بعد يومين"، و"ع البال"، و"ساعة عصاري"، و"دي تاخدك"، و"هو أنا جيت جنبك"، و"بشتاقلك ساعات".

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