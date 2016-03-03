نقيب الممثلين عن نجمة "ستار أكاديمي": عوملت بقسوة ووصفت بالعاهرة

فجر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي مفاجآت في واقعة القبض على نجمة "ستار أكاديمي" الممثلة ميرهان حسين يوم أمس.

فقد قال زكي في مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" الذي يعرض عبر فضائية "دريم"، إنّ ما حصل مع ميرهان لا يجوز السكوت عنه، فالفنانة في حالة يرثى لها.

وعن التقرير الطبي الذي أثبت أن ميرهان تناولت الكحول قال زكي "وارد جداً أن تكون ميريهان قد تعاطت أدوية ما وأي أدوية بها نسبة كحول كما يعلم الجميع".

وأضاف أن الضابط تعدّى على ميريهان وشتمها، واصفاً كل الفنانات بالعاهرات أمام عينه هو شخصياً، وأمام عضو نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي.

كما فوجىء أنّ ملابس ميريهان مبللة، ولما سألها قالت له إنّ الضابط إحتجزها وألقوا عليها "بول المساجين"، وهو ما اعتبره إهانة بالغة في حقه وحق كل فناني مصر.

وأنهى نقيب الممثلين كلامه قائلاً إنّ على وزير الداخلية التدخل فوراً في هذا الموضوع.

وكانت الممثلة المصرية ميرهان حسين قد القي القبض عليها فجر أمس في كمين، وحدثت مشادة بينها وبين ضباط الشرطة، وصلت إلى التشابك بالأيدي بينها وبين أحد الضباط.

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