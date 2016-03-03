أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نقيب الممثلين عن نجمة "ستار أكاديمي": عوملت بقسوة ووصفت بالعاهرة

Google+ Print

الخميس 03-03-2016 01:34

فجر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي مفاجآت في واقعة القبض على نجمة "ستار أكاديمي" الممثلة ميرهان حسين يوم أمس.

فقد قال زكي في مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" الذي يعرض عبر فضائية "دريم"، إنّ ما حصل مع ميرهان لا يجوز السكوت عنه، فالفنانة في حالة يرثى لها.

وعن التقرير الطبي الذي أثبت أن ميرهان تناولت الكحول قال زكي "وارد جداً أن تكون ميريهان قد تعاطت أدوية ما وأي أدوية بها نسبة كحول كما يعلم الجميع".

وأضاف أن الضابط تعدّى على ميريهان وشتمها، واصفاً كل الفنانات بالعاهرات أمام عينه هو شخصياً، وأمام عضو نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي.

كما فوجىء أنّ ملابس ميريهان مبللة، ولما سألها قالت له إنّ الضابط إحتجزها وألقوا عليها "بول المساجين"، وهو ما اعتبره إهانة بالغة في حقه وحق كل فناني .

وأنهى نقيب الممثلين كلامه قائلاً إنّ على وزير الداخلية التدخل فوراً في هذا الموضوع.

وكانت الممثلة المصرية ميرهان حسين قد القي القبض عليها فجر أمس في كمين، وحدثت مشادة بينها وبين ضباط الشرطة، وصلت إلى التشابك بالأيدي بينها وبين أحد الضباط.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"