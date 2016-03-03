"أنا سعودي" أغنيّة تترجم عشق اروى للسعوديّة

أصدرت النجمة أروى أغنيّة جديدة بعنوان "أنا سعودي" حصرياً عبر تطبيق "أنغامي"، على أن يصدر العمل قريباً على صفحتها الرسميّة على موقع يوتيوب، هذا وقد صورت أروى الأغنيّة مع المخرج روي أبو خليل وتنفيذ شركة ايديز تيفي.

"أنا سعودي" من كلمات أسير الرياض، ألحان يحيى العمر، توزيع اسلام ميرغني، هندسة صوت وميكساج عمرو هاشم.

وعن ظروف إصدار الأغنيّة تقول أروى: "إنه من عشقي للسعوديّة و أهلها و فضلهم الفنّي علي كنت دائماً أفكر أن أنجز أغنيّة توصف عشقي لهم، و جلست مع الملحن يحيى عمر و طلبت منه فكرة وكلام و كنت حابه أتعاون مع أسير الرياض و تواصلنا معه و عجبته الفكرة كثيراً و كتب الكلمات فوراً و قمنا بالتنفيذ".

تظهر أروى بجو سعودي مميّز في هذا العمل وقد إهتمت بنفسها في تنسيق الملابس، واستعانت في الفيديو كليب بمصمم سعودي إسمه عبد الله خان من جدة صاحب بيت عبايات “Lamy Couture” وقد صمم لأروى "البرقع" مخصوصاً لها ولهذا الكليب، واستوحى تصميم هذا البرقع من الجو السعودي الّذي يغلب على هذا العمل، كما تم الإستعانة بالمصمم اللبناني عباس حراجلي لتصميم اللوكات الباقية في الكليب الّتي توحي بفخامة وأناقة المرأة السعوديّة.

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