بيل غيتس يتصدر قائمة "فوربس" لأثرياء العالم للسنة الثالثة على التوالي

تراجع عدد أصحاب المليارات في العالم هذا العام، بينما قفز مؤسس موقع "فيس بوك" مارك زوكربرغ Mark Zuckerberg من المركز السادس عشر إلى المركز السادس، في حين لا يزال الأمريكي بيل غيتس Bill Gates الأغنى على الإطلاق للسنة الثالثة على التوالي وفق ما أفادت مجلة "فوربس".

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية قائمة أغنى أثرياء العالم لسنة 2016، حيث بقي بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، في الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، وبلغت ثروته 75 مليار دولار، بتراجع 4،2 مليارات عن العام الماضي.

فيما حل الإسباني أماسيو أورتيغا Amancio Ortega Gaona ، مؤسس ماركة Zara للملابس، في المرتبة الثانية بثروة بلغت 67 مليار دولار مقابل 64،5 مليارا للعام السابق، يليه رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت Warren Buffett الذي احتفظ بمركزه الثالث بثروة بلغت 60،8 مليار دولار بتراجع 11،9 مليارا عن العام السابق.

وتراجع قطب الاتصالات المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم الحلو من المركز الثاني إلى المركز الرابع بثروة بلغت 50 مليار دولار مقابل 77،1 مليارا للعام الماضي.

وأوضحت المجلة أيضاً أن معدل ثروات أصحاب المليارات انخفض للمرة الأولى منذ العام 2010 ليصبح 3،6 مليارات دولار، أي أقل بـ300 مليون دولار عما كان العام الماضي، وأوعزت هذا التراجع النسبي إلى عدم استقرار البورصة وانخفاض سعر النفط وارتفاع قيمة الدولار.

وفي عامه الحادي والثلاثين، قفز مؤسس موقع "فيس بوك" من المركز السادس عشر إلى المركز السادس، وارتفعت ثروته من 11،2 مليار دولار إلى 44،6.