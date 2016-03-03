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بالفيديو...شيرين تتراجع عن قرارها بالاعتزال

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الخميس 03-03-2016 04:32

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي منسوب إلى المطربة عبد الوهاب تقول فيه إنها تفكر في التراجع عن تفكيرها في إحتراماً للجمهور الذي غضب لقرارها كما طلبت من المتحدث معها أن يشكر كل من غضب لإعتزالها سواء من الفنانين أو الجمهور العادي.

وكانت شيرين قد أعلنت إعتزالها الفن بشكل كامل منذ يومين من خلال رسالة صوتية قامت بإرسالها إلى أحد الصحفيين السوريين المقربين منها وبعد هذه الرسالة بيوم فقط قالت رسالة صوتية أخرى إنها إعتزلت حتى تعيش في سلام ولكي تتفرغ لابنتيها هنا ومريم.

 

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