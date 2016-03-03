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وسائل التواصل تشتعل بعد فيديو الصحفية المصرية وليوناردو دي كابريو

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الخميس 03-03-2016 04:17

أثار الفيديو، الذي يظهر الصحفية المصرية شيماء عبدالمنعم وهي تحاور النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo Di Caprio خلال حفل الأوسكار، ضجة كبيرة وموجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ان عبدالمنعم سألت الممثل بعد نيله الجائزة سؤالاً غير واضح أبداً، ليرد عليها بأسلوب ضاحك، اعتبره البعض سخرية منها.

دي كابريو والحضور فهموا النصف الأول من سؤال شيماء التي قالت فيه إنها أول صحفية مصرية تغطي جائزة الأوسكار مباشرةً، لكن لم يفهم الجميع النصف الثاني حين سألت: "ماذا عن أول أوسكار لك".

النجم العالمي لم يفهم السؤال فأجاب قائلاً: "أنا ممتن للغاية".

وقد تساءل البعض عبر وسائل التواصل عن المعايير التي تُعتمد في اختيار الصحفيين من أجل تغطية مثل هذه المهرجانات والمسابقات العالمية.

وفي الوقت الذي تعرضت فيه الصحفية لهجوم شرس، قام صحفيون مصريون بتدشين حملة للدفاع عنها، معتبرين أن ما حدث يتعرض له كثيرون أثناء تغطية مثل هذه الأحداث المهمة.

 

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