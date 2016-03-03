بالصور.. نجوم العالم يثيرون الرعب بالـ "مقلوب"

انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي صورة مقلوبة للمغنية البريطانية الشهيرة أديل Adele شغلت المشاهدين باكتشاف سرِّها قبل قلب الصورة إلى الوضع الصحيح.

وما إن تقلب الصورة حتى يفاجأ المشاهد بوجه المغنية الجميل صادماً مشوّهاً مخيفاً بسبب تعديلات وتغييرات أضيفت باستعمال تقنيات الحاسب الآلي، حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والصورة المقلوبة، التي أخذت من غلاف ألبوم أديل الأخير 25 ، تبدو عادية للوهلة الأولى، لكن مع قليل من التمعّن يكتشف الناظر أن عيني وفم المغنية ليسا في وضعهما الصحيح، بل مقلوبي الاتجاه في منظر غريب يثير الخوف.

وليس معروفاً حتى الآن من قام بإجراء هذه التغييرات، إلا أن موقع The Shade Room الترفيهي نشر الصورة على "إنستقرام" طالباً من متابعيه الـ3.7 مليون مستخدم قلب أجهزة هواتفهم للمشاهدة، وسرعان ما توالت التعليقات لتبلغ أكثر من 9000 تعليق.

الفكرة انتشرت وبدأ تطبيقها على صور مشاهير آخرين، فظهر حساب "تويتر" اسمه Turn Your Phone أعاد نشر صورة أديل، ثم أتبعها بصور فظيعة مشابهة لكل من آرون كارتر Aaron Carter ونيكي ميناج Nicki Minaj ونواه سايرس Noah Cyrus وهيلاري كلينتون Hilarry Clinton.