مشروع قرار دولى لوقف استهداف المستشفيات فى مناطق النزاع

تعمل خمس دول من الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات فى سوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة، كما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن مصر واسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواى واليابان تنكب على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على ان هذه الهجمات تنتهك القانون الدولى وعلى ان مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية فى الأمم المتحدة نيكولا غارفى انه "نظرا الى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب ان يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولى ويشدد مجددا على الاحترام الواجب للطاقم الطبي".

وتحرص الامم المتحدة فى كل التقارير التى تصدرها بشأن الوضع فى سوريا او اليمن كما فى القرارات التى تعنى بهذين النزاعين على التنديد بالهجمات التى تستهدف المستشفيات والاطباء، ولكن من دون ان تخصص حتى اليوم قرارا مستقلا لهذا الموضوع.

وبحسب منظمة اطباء بلا حدود فان 63 مستشفى وعيادة تدعمها فى سوريا تعرضت العام الماضى ل94 هجوما.

كما استهدف قصف صاروخى ثلاث عيادات على الاقل تابعة للمنظمة عينها فى اليمن حيث يشن تحالف عربى بقيادة السعودية حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين.

واكد المدير التنفيذى لاطباء بلا حدود جايسن كون لوكالة فرانس برس ان منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس.

وقال "اذا لم تندد الدول بهذه الهجمات تصبح امرا رائجا كما لو كانت نتيجة مقبولة للنزاع".

وأضاف "ليست لدينا أية أوهام. مشروع القرار يجب ان يندد بمنحى مقلق للغاية ولكنه لن يغير لوحده هذا المنحى".

وبحسب دبلوماسيين فان مشروع القرار قد يطرح امام مجلس الامن اعتبارا من الاسبوع المقبل.

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