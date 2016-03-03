أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مشروع قرار دولى لوقف استهداف المستشفيات فى مناطق النزاع

Google+ Print
مشروع قرار دولى لوقف استهداف المستشفيات فى مناطق النزاع مشروع قرار دولى لوقف استهداف المستشفيات فى مناطق النزاع
تعمل خمس دول من الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات فى سوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة، كما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن واسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواى واليابان تنكب على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على ان هذه الهجمات تنتهك القانون الدولى وعلى ان مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية فى الأمم المتحدة نيكولا غارفى انه "نظرا الى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب ان يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولى ويشدد مجددا على الاحترام الواجب للطاقم الطبي".

وتحرص الامم المتحدة فى كل التقارير التى تصدرها بشأن الوضع فى سوريا او اليمن كما فى القرارات التى تعنى بهذين النزاعين على التنديد بالهجمات التى تستهدف المستشفيات والاطباء، ولكن من دون ان تخصص حتى اليوم قرارا مستقلا لهذا الموضوع.

وبحسب منظمة اطباء بلا حدود فان 63 مستشفى وعيادة تدعمها فى سوريا تعرضت العام الماضى ل94 هجوما.

كما استهدف قصف صاروخى ثلاث عيادات على الاقل تابعة للمنظمة عينها فى اليمن حيث يشن تحالف عربى بقيادة حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين.

واكد المدير التنفيذى لاطباء بلا حدود جايسن كون لوكالة فرانس برس ان منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس.

وقال "اذا لم تندد الدول بهذه الهجمات تصبح امرا رائجا كما لو كانت نتيجة مقبولة للنزاع".

وأضاف "ليست لدينا أية أوهام. مشروع القرار يجب ان يندد بمنحى مقلق للغاية ولكنه لن يغير لوحده هذا المنحى".

وبحسب دبلوماسيين فان مشروع القرار قد يطرح امام مجلس الامن اعتبارا من الاسبوع المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"