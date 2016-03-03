استشارى كبد: طرح أجيال جديدة من علاجات فيروس C يونيو المقبل

أكد الدكتور طارق حسنين - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة سان ديجو بالولايات المتحدة الأمريكية - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن العلاجات الجديدة لفيروس سى من الأجيال الجديدة قادرة على علاج جميع فئات المرضى فى مراحل التليف المختلفة، موضحا أنها تحقق نسب شفاء تصل إلى 100%، خاصة فى النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر

وقال - خلال مشاركته بمؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى - إن هذه الأدوية صالحة لعلاج جميع مراحل التليف بما فيها المرضى الذين يعانون من فيروس سى المصاحب للاستسقاء، مشيرا إلى أن الأدوية الجديدة تقلل مدة العلاج ما بين 8 إلى 12 أسبوعا فقط، كما أنها تقلل نسبة انتكاسة المريض للفيروس، موضحا أنها ستكون صالحة لجميع الأنواع الجينية للفيروس بما فيها النوع الجينى الرابع.

وأشار إلى أن هذه الأدوية الجديدة من مميزاتها أنها ستكون عبارة عن قرص واحد يؤخذ يوميا لجميع فئات مرضى فيروس سى، وهى أدوية لا تزال تحمل أرقاما كودية، موضحا أنه من المتوقع طرحها فى يونيو المقبل والبعض الآخر سيتم طرحة مع بداية 2017، مؤكدا أن فاعليتها ستكون أقوى ومضاعفاتها أقل.

وأوضح أستاذ الكبد أن هناك أبحاثا تجرى الآن لتقليل نسبة التليف لأن بعض المرضى بعد الشفاء من الفيروس يعانون من التليف ومن تدهور حالة الكبد، ناصحا مرضى فيروس سى حتى ظهور هذه الأدوية بضبط السكر والوزن والكولسترول وممارسة الرياضة.

وقال أستاذ الكبد إن الأدوية المتاحة حاليا فى مصر جميعها فعالة وتحقق نسب شفاء مرتفعة وهى متوافرة فى مصر أكثر من أمريكا، موضحا أنه لابد من الالتزام بقواعد العلاج باختيار العلاج المناسب للمريض وتعليم المريض كيفية تناول علاجه بشكل منتظم.