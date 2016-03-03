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"مستقبل وطن" يختار اللواء جمال عبد الظاهر لانتخابات البرلمان بدائرة عكاشة

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"مستقبل وطن" يختار اللواء جمال عبد الظاهر لانتخابات البرلمان بدائرة عكاشة "مستقبل وطن" يختار اللواء جمال عبد الظاهر لانتخابات البرلمان بدائرة عكاشة
يعقد حزب مستقبل وطن اجتماعا ،مساء اليوم الخميس، لبحث ترتيبات الدفع باللواء جمال عبد الظاهر مرشح الحزب للانتخابات المزمع إجراؤها فى دائرة "طلخا ونبروه"، بعد خلو مقعد الدائرة، عقب إسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق عكاشة.

أكد محمد شوقى، عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يشدد على وطنية أهالى طلخا ونبره فى حسن اختيار المرشح الجديد للدائرة ، بما يحافظ الأمن القومى، بعد مواقف توفيق عكاشة المضادة للأعراف والثوابت الوطنية .


>- "مستقبل وطن":سندفع بمرشح فى دائرة "عكاشة" بعد إسقاط عضويته بالبرلمان
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