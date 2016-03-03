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محمود بدر : سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع عكاشة من السفر خارج مصر

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محمود بدر : سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع عكاشة من السفر خارج مصر محمود بدر : سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع عكاشة من السفر خارج مصر
أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة بسبب الموضوعات التى أثارها مع السفير الإسرائيلى وتأثيرها على الأمن القومى، كما سيتقدم ببلاغ لمنع "نائب التطبيع" من السفر خارج البلاد.

وقال "بدر" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن دولة ديمقراطية، والحمد لله النواب أسقطوا عضويته وغداً ستغلق قناته وسأتقدم بطلب يوم السبت لمنعه من السفر".

وأضاف "عكاشة ظاهرة، وانتهت للأبد، ومبروك لمصر إسقاط عضوية نائب التطبيع.. هذه الظاهرة ستنتهى سياسياً وإعلامياً، وأرى أن يتم غلق هذه الصفحة تماماً، ويبقى مكانها فى ساحة القضاء".

وتابع أن "عكاشة مس الأمن القومى، وانتقص من السيادة المصرية، وسمح للغير بالتدخل فى الشئون المصرية، وهذه جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات"، لافتاً إلى أن نائب التطبيع لم يستطع أن يثبت أنه أخطر أى من الاجهزة الموجودة فى الدولة بلقاء السفير الإسرائيلى.

بالصور.. نواب يعترضون على تقرير لجنة التحقيق مع نائب التطبيع ويطالبون بإسقاط عضويته

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