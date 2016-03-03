جماهير الأهلى تودع عبد العزيز عبد الشافى بهاشتاج "قول شكرا لكابتن زيزو"

زيزو.. رجل المهمات الصعبة

ودعت جماهير القلعة الحمراء على "تويتر"، الكابتن عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى للأهلى، قبل أن يتولى الهولندى مارتن يول قيادة الفريق رسمياً فى مباراة مصر المقاصة المقبلة، ووصفوه بأنه رجل المهمات الصعبة، ودشنوا له هاشتاج "قول شكراً لكابتن زيزو" وشاركوا فيه بفاعلية جعله يحتل المرتبة الثانية على الترند المصرى.>وعبر المغردين عن امتنانهم وشكرهم للكابتن زيزو، لما قدمه للأهلى خلال الفترة الماضية عقب رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو، ونجح فى قيادة الفريق للفوز فى لقاء القمة أمام الزمالك، ولم يخسر أى لقاء حتى استطاع التحليق منفرداً فى صدارة الدورى.>فى البداية كتبت مى مجدى: "شكراً زيزو على كل حاجة عملتها للنادى، فعلاً أنت رجل المهمات الصعبة، بداية من السوبر لحد ما تصدرنا الدورى، كان ختامها مسك"، وكتبت هبة: "شكراً لأنك كنت سبب فى فرحتنا وأنك رجعت روح الفريق من تانى".

وكتبت سارة زين: "أنت روح حلوة جوه النادى، أنت رجل المهمات الصعبة، أنت اللى دايماً بتقف جنب النادى من غير مقابل، أنت نعمة كبيرة للأهلى"، فيما كتبت هبة حسام: "شكراً ليك يا كابتن، دايماً فى وقت الشدة موجود وعمرك مخذلتنا".

زيزو.. نفتخر بأنك ابن ورمز للنادى الأهلى

>أما "حسام حبيب" فكتب: "شكراً يا كابتن على المجهود ده إحنا عارفين أنك حاولت تعمل اللى عندك للأهلى وربنا وفقك وموفق على طول"، فيما كتب "أحمد أشرف": "ابن النادى اللى دايماً مبيبخلش بمجهوده ويتقبل وجوده كرجل تانى، شكراً كابتن زيزو".

وكتب عبد الرحمن حمدى: "نقول إيه ولا إيه، عمره ما هيستنى شُكر من حد، عشان مفيش أب بيتشكر على اللى بيقدمه لبيته"، وكتب جمال: "افتخر بأنك أبن ورمز للنادى الأهلى، شكراً على ما قدمته وما ستقدمه للنادى من تفانى وإخلاص"، وكتب حسام: "شكراً على أفضل ماتشات فى عهدك، ماتش انبى وماتش الزمالك بما احتووا من جمل تكتيكية وأهداف فى غاية الجمال".

موضوعات متعلقة

- 5 انتصارات و3 تعادلات فى كشف حساب زيزو مع الأهلى

>

- الأهلى يضرب بتروجت بثنائية نظيفة فى ليلة وداع زيزو ومُراقبة يول

>

- زيزو : نجحنا فى الفوز على فريق كبير ومارتن يول يعرف لاعبى الأهلى

>