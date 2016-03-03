حسن يوسف: أنا ضد رفض الكنيسة إنتاج مسلسل عن البابا شنودة

قال الفنان الكبير حسن يوسف إنه ضد رفض الكنيسة إنتاج مسلسل يجسد شخصية قداسة البابا شنودة الثانى، مشدداً على أنه لا يوجد من هو أفضل من الكنيسة لتقديم مثل هذا العمل العظيم.

وأضاف الفنان الكبير حسن يوسف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً"، والمذاع عبر فضائية "دريم"، أن مسلسل فضيلة الشيخ الشعراوى قدم مثال للوحده الوطنية المتماسكة بين فضيلة الشيخ وقداسة الأنبا شنوده، مشيراً إلى أنهم كانوا مثال للصداقة الحميمة.

وأكد الفنان حسن يوسف، أن الشيخ الشعراوى وقداسة الأنبا شنوده كانوا يتباروا بالشعر المرتجل، موضحاً أن هكذا كانت الصداقة التى تمثل صورة ناصعه لرمز الوحدة الوطنية والتى لابد أن نقتضى بها جميعاً.

وأوضح الفنان الكبير بعد أن عرض مسلسل الشيخ الشعراوى خيل للبعض أنه بصدد الدخول فى تصوير مسلسل يجسد فيه شخصية قداسة البابا، الأمر الذى قابله بالنفى معللاً ذلك بأنه يجب الرجوع إلى الكنيسة للإنتاج والإشراف نظراً لعالمية الشخصية، مشيراً إلى أن الكنيسة وحدها هى المخولة لإن تنتج مثل هذا العمل ويتمنى أن يؤدى مثل هذا الدور.

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