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تموين سوهاج: تغريم صاحب مطحن بـ305 آلاف جنيه لاستيلائه على 6 أطنان دقيق

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تموين سوهاج: تغريم صاحب مطحن بـ305 آلاف جنيه لاستيلائه على 6 أطنان دقيق تموين سوهاج: تغريم صاحب مطحن بـ305 آلاف جنيه لاستيلائه على 6 أطنان دقيق
قال شمس الين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية غرمت صاحب أحد المطاحن بمركز المنشأة مبلغ 305 آلاف جنيه، وذلك لاستيلائه على 6 أطنان ونصف من الدقيق وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 79 محضرا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن ومواصفات، وتمت إحالتهم الى النيابة المختصة.

- تموين سوهاج: تغريم أصحاب 11 مخبزا 180ألف جنيه لاستيلائهم على 69طن دقيق
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