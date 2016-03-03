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رئاسات العراق تؤكد ضرورة إجراء تغيير وزارى وفق المهنية والكفاءة

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رئاسات العراق تؤكد ضرورة إجراء تغيير وزارى وفق المهنية والكفاءة رئاسات العراق تؤكد ضرورة إجراء تغيير وزارى وفق المهنية والكفاءة
أكد اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية العراقية ضرورة إجراء تغيير وزارى وفق معايير المهنية والكفاءة بما يصب فى مشروع إصلاح شامل.

وذكر بيان صادر عن اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء فى قصر السلام ببغداد بحضور الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى وقادة ورؤساء الكتل السياسية العراقية، أن العبادى سيقوم بعرض مشاوراته ونتائج اعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة على الرئاسات الثلات ورؤساء الكتل السياسية، ويستعين بآراء الاكاديميين والمختصين والمستقلين، بما يفضى الى اعداد برنامج اصلاحى شامل يصب فى خدمة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والسياسية التى تعيق العملية السياسية.

ووصف البيان مناقشات المشاركين فى الاجتماع بأنها جرت فى أجواء صريحة وايجابية، حيث تم تناول الوضع الأمنى وإدانة التفجيرات الإرهابية التى طالت المدنيين فى أنحاء متفرقة بالعراق ودعم القوات المسلحة والاجهزة الأمنية فى محاربة قوى الأرهاب خاصة تنظيم (داعش) والاستعداد لتحرير الأراضى العراقية من قبضة الارهاب.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد دعا مجلس النواب والقوى السياسية إلى التعاون من أجل تغيير وزارى جوهرى يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وليس وفق الاختيار السابق للوزارة وفق الدستور بناء على حجم الكتل السياسية وتمثيلها فى البرلمان.. وقال العبادى- فى كلمة إلى الشعب العراقى يوم 9 فبراير الماضى- "إن العراق عبر خلال عام ونصف العام مرحلة خطيرة من الأزمة ولابد من تغيير السياسات، إننا وضعنا معايير لاختيار المسؤولين إضافة الى برنامج الاصلاح المالى والإدارى والاقتصادى ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الوزارات بما يخدم المواطنين وينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة مع تحفيز القطاع الخاص".
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