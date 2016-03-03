نشوب حريق ثالث بمنطقة زراعات عين ياسين بالخارجة بسبب الرياح

تسبب سوء الأحوال الجوية فى نشوب حريق ثالث، بمنطقة زراعات عين ياسين، حيث تم استدعاء سيارات المطافى للسيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن احتراق كميات من الحشائش وأشجار النخيل، دون حدوث إصابات بشرية.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق محدود بمنطقة عين ياسين بالخارجةأ أسفر عن احتراق العشرات من أشجار النخيل دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث.

وكانت محافظة الوادى الجديد، تعرضت لموجه شديدة من الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مما تسبب فى حجب الرؤية على الطرق السريعة واندلاع حريق كبير بقرية المعصرة وأخر بمنطقة زراعات.

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