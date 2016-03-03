أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مفاوضات لفتح مطار كادونا بشكل استثنائي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا

Google+ Print
مفاوضات لفتح مطار كادونا بشكل استثنائي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا مفاوضات لفتح مطار كادونا بشكل استثنائي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا

خاطب اتحاد الكرة مسؤولي شركة مصر للطيران للتفاوض حول فتح مطار مدينة كادونا بشكل استثنائي لاستقبال طائرة منتخب .

ويلتقي منتخبا مصر ونيجيريا يوم 25 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

وأوضح هاني أبوريدة عضو اتحاد الكرة"تحدثنا مع مسئولي شركة مصر للطيران من أجل التفاوض على فتح المطار النيجيري بشكل استثنائي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد"كادونا مدينة صغيرة، والمطار يغلق أبوابه الساعة 6 مساءً".

وأشار إلى أن سيسافر إلى نيجيريا بطائرة خاصة، ويسبقه وفد لفحص مقر إقامة الفريق وملاعب التدريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي