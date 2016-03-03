ثلاثة تحديات أمام الزمالك تزيد صعوبة مواجهة الإنتاج

بسبب الأهلي وأليكس ماكليش وأمور أخرى ستكون مواجهة الإنتاج الحربي ليست سهلة على الزمالك عندما يصطدمان في الجولة 20 باستاد بتروسبورت بالدوري المصري.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بينما الإنتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.. فارق الـ10 نقاط ليس دليلا على قوة منافس الفريق الأبيض.

إذ يستعرض FilGoal.com ثلاث تحديات تجعل مواجهة الإنتاج الحربي صعبة على الزمالك.

الأهلي

أبرز الأسباب التي تضغط الزمالك هي محاولة اللحاق بالأهلي في الصدارة الذي فاز على بتروجيت 2-0 وابتعد بالفارق إلى ست نقاط.

ويبحث الزمالك عن النقاط الثلاثة ولا بديل عنهم من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع الأهلي صاحب الـ44 نقطة.

فقدان الزمالك أي نقاط قبل تولي أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي المهمة ستصعب من طموح الفرسان في الوصول للقمة والحفاظ على للقب.

وهذا ما ينقلنا للنقطة الثانية.

ماكليش

سيجلس أليكس ماكليش على مقاعد البدلاء، لكنه وبحسب مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة لن يكون مسؤولا عن مباراة الإنتاج الحربي التي يديريها محمد صلاح.

صلاح كان قد فاز في المباراتين الأخيرتين ضد أسوان والاتحاد السكندري، بعد أن عانى من سوء النتائج مع الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام "ميدو" الذي رحل بعد خساراتين متتاليتين من الإسماعيلي ثم الأهلي.

ويحتاج لاعبو الزمالك تقديم أوراق اعتمادهم أمام المدرب الاسكتلندي الذي مازال يتعرف على اللاعبين رغم دخوله معسكر مغلق في الأيام الثلاثة الأخيرة.

محاولة إثبات كل لاعب لذاته أمام الإنتاج قد يضرب جماعية الفريق وهو التحدي الثاني الذي يصعّب المباراة على الزمالك.

الإنتاج

وتواصلا مع النقطة السابقة، الزمالك الذي حقق نتائج سلبية كثيرة في أخر سبع مباريات بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أثنين وخسارة مثلهما، يواجه الإنتاج العنيد.

الإنتاج في أخر سبع مباريات لم يخسر مباراة، إذ فاز الإنتاج في خمس مباريات وتعادل في أثنين.

وأخر هزيمة للإنتاج كانت أمام الأهلي بهدف وحيد.

مما يعني أن الزمالك في أخر سبع مباريات جمع 11 نقطة، بينما الإنتاج حصد 17 نقطة في نفس الفترة.