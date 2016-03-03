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وزير النقل يكرم مشرف بالسكة الحديد لإعادته 40 ألف جنية لصاحبها

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وزير النقل يكرم مشرف بالسكة الحديد لإعادته 40 ألف جنية لصاحبها وزير النقل يكرم مشرف بالسكة الحديد لإعادته 40 ألف جنية لصاحبها
قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، مكافأة محمد رفاعى مشرف أمن إدارى بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، على أمانته أثناء أدائه مهام وظيفته بقطار خط أبوقير بالاسكندرية، بالعثور على حقيبة بداخلها مبلغ 40 ألف جنيه، حيث توجه إلي قسم الشرطة التابع لمحطة السكك الحديد وسلم المبلغ لصاحبه.

ومن جانبه أشاد المهندس رفعت حتاتة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة فى بيان رسمى، بسلوك وتصرف الموظف الأمين، معلنا تكريمه بمقر الشركة في القاهرة وسط زملائه على حسن تصرفه و أمانته في أداء مهام وظيفته بكل شرف.

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