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"تموين أسوان" يضبط 12 ألف عبوة آيس كريم مجهولة المصدر

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"تموين أسوان" يضبط 12 ألف عبوة آيس كريم مجهولة المصدر "تموين أسوان" يضبط 12 ألف عبوة آيس كريم مجهولة المصدر
تمكنت مباحث شرطة بأسوان، من ضبط 12756 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر، أثناء محاولة ترويجها فى الأسواق.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن مباحث شرطة التموين برئاسة العقيد هانى الغنام والمقدم محمد الدخيلى، والقوة المرافقة لهما من ضبط "رومانى.ل" 51 سنة مسئول مصنع آيس كريم بمركز كوم أمبو، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 3920 عبوة آيس كريم وتحرر المحضر رقم 2117 جنح مركز كوم أمبو لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت القوة أيضاً من ضبط "عطا.ح" 49 سنة مسئول مصنع آيس كريم بمركز كوم أمبو، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 8836 عبوة آيس كريم وتحرر المحضر رقم 2116 جنح مركز كوم أمبو لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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