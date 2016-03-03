تجديد حبس صديق المتهم بقتل جده وإشعال النيران فيه بالدرب الأحمر 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عامل مطعم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه فى قتل وإشعال النيران بجثة جده بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت نيابة الدرب الأحمر بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أمرت بحبس عامل مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه فى إشعال النيران فى جثة جده داخل مسكنه بعد قتله، واستعجال تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.

تلقى اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر بنشوب حريق فى شقة كائنة بالطابق الثانى 10 درب القصرـ المغربلين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من إخماد الحريق وعثر على جثة صاحب مقهى 80 سنة متفحمة.

وتبين من التحريات التى قادها العميد عصام العزب رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة أن " حفيد المجنى عليه " وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمكن الرائد خالد سيف الإسلام رئيس مباحث القسم من ضبطه واعترف أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بارتكاب الجريمة، وقرر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط للتخلص من المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وتنفيذا لذلك استغل تواجد المجنى عليه بمفرده بمسكنه ودخل المسكن باستخدام نسخة من المفتاح كانت بحوزته وقام بخنق المجنى عليه بيده حتى تأكد من وفاته واستولى على 6000 جنيه ثم قاما بإشعال النيران بالشقة باستخدام "ولاعة" وفر هاربا وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.