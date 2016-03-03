أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس صديق المتهم بقتل جده وإشعال النيران فيه بالدرب الأحمر 15 يوما

Google+ Print
تجديد حبس صديق المتهم بقتل جده وإشعال النيران فيه بالدرب الأحمر 15 يوما تجديد حبس صديق المتهم بقتل جده وإشعال النيران فيه بالدرب الأحمر 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عامل مطعم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه فى قتل وإشعال النيران بجثة جده بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت نيابة الدرب الأحمر بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أمرت بحبس عامل مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه فى إشعال النيران فى جثة جده داخل مسكنه بعد قتله، واستعجال تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.

تلقى اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر بنشوب حريق فى شقة كائنة بالطابق الثانى 10 درب القصرـ المغربلين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من إخماد الحريق وعثر على جثة صاحب مقهى 80 سنة متفحمة.

وتبين من التحريات التى قادها العميد عصام العزب رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة أن " حفيد المجنى عليه " وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمكن الرائد خالد سيف الإسلام رئيس مباحث القسم من ضبطه واعترف أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بارتكاب الجريمة، وقرر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط للتخلص من المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وتنفيذا لذلك استغل تواجد المجنى عليه بمفرده بمسكنه ودخل المسكن باستخدام نسخة من المفتاح كانت بحوزته وقام بخنق المجنى عليه بيده حتى تأكد من وفاته واستولى على 6000 جنيه ثم قاما بإشعال النيران بالشقة باستخدام "ولاعة" وفر هاربا وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365