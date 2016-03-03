أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مدير جمعية السادات للتنمية بالمنوفية تحت عجل قطار القاهرة - طنطا

Google+ Print
مصرع مدير جمعية السادات للتنمية بالمنوفية تحت عجل قطار القاهرة - طنطا مصرع مدير جمعية السادات للتنمية بالمنوفية تحت عجل قطار القاهرة - طنطا
لقى مدير جمعية السادات للتنمية بمركز تلا فى محافظة المنوفية، مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة - طنطا أثناء مرورة على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ، اخطارا من المقدم خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز تلا يفيد من مصرع رضا الدسوقى،مدير جمعية السادات للتنمية بمركز تلا فى محافظة المنوفية، تحت عجلات قطار القاهرة طنطا أثناء مرورة على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- العثور على جثتى مجندين ببرج تأمين سجن وادى النطرون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365