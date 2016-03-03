مصرع مدير جمعية السادات للتنمية بالمنوفية تحت عجل قطار القاهرة - طنطا

لقى مدير جمعية السادات للتنمية بمركز تلا فى محافظة المنوفية، مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة - طنطا أثناء مرورة على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ، اخطارا من المقدم خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز تلا يفيد من مصرع رضا الدسوقى،مدير جمعية السادات للتنمية بمركز تلا فى محافظة المنوفية، تحت عجلات قطار القاهرة طنطا أثناء مرورة على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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