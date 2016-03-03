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القبض على عاطل بحوزته 10 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 10 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 10 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان لإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة واحمد ثروت وأنور القاضى وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على المتهم "احمد . غ .ع . م " مواليد 1985 عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 10 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالى وتليفون محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2032 لسنة 2016 جنح قسم ثان واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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