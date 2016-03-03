أهالى الشرقية يستعدون لتشيع جثمان شهيد أسوان

يستعد أهالى قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، لتشيع جثمان الشهيد طيار مقدم محمد عبده، اليوم الخميس فور وصوله لبلدته.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولقي الطيار مصرعه غرقا هو وثلاثة آخرين في مدينة أسوان بعد غرق مركب كان يقل 9 أشخاص.
وتمكنت قوات الانقاذ النهري والضفادع البشرية من العثور أمس الاربعاء علي جثمان الشهيد، بعدما جرفها التيار ومنذ لحظة وقوع الحادث في 19 فبراير الماضى، حيث تم انقاذ 7 فيما استشهد ثلاث آخرين وجاري تكثيف الجهود للعثور علي الجثتين الاخرين.
- العثور على جثة أحد الغارقين الثلاثة فى حادث غرق مركب أسوان
- انتظام حركة المرور بالزقازيق بعد توقفها بسبب العثور على جسم من مخلفات الحرب