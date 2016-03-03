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أهالى الشرقية يستعدون لتشيع جثمان شهيد أسوان

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أهالى الشرقية يستعدون لتشيع جثمان شهيد أسوان أهالى الشرقية يستعدون لتشيع جثمان شهيد أسوان
يستعد أهالى قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، لتشيع جثمان الشهيد طيار مقدم محمد عبده، اليوم الخميس فور وصوله لبلدته.

ولقي الطيار مصرعه غرقا هو وثلاثة آخرين في مدينة أسوان بعد غرق مركب كان يقل 9 أشخاص.

وتمكنت قوات الانقاذ النهري والضفادع البشرية من العثور أمس الاربعاء علي جثمان الشهيد، بعدما جرفها التيار ومنذ لحظة وقوع الحادث في 19 فبراير الماضى، حيث تم انقاذ 7 فيما استشهد ثلاث آخرين وجاري تكثيف الجهود للعثور علي الجثتين الاخرين.

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