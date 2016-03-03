نام أحسن.. قلة النوم هتجوعك وتغير عاداتك الغذائية وتزود وزنك

يعانى الكثيرون من قلة النوم بسبب الأرق أو حب السهر أو لأسباب أخرى، وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة، وتكشف الأبحاث دوما عن أضراره على الإنسان.

وفى هذا الإطار كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينامون ساعات قليلة يؤدى ذلك إلى اتباعهم عادات غذائية غير صحية، حيث توصل باحثون بالمركز الطبى فى جامعة شيكاجو إلى أن قلة النوم تسبب إشارة كيميائية تعزز من متعة الأكل وتحفز تناول الأكلات التى تحتوى على كميات عالية من الدهون والسكريات والأملاح .

وحسب التقرير فقد أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين أجريت عليهم الدراسة وحرموا من النوم كانوا غير قادرين على تجنب الأكلات الخفيفة كالحلوى والكوكيز، على الرغم من أنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية فتمد الجسم بما يقرب 90% من السعرات الحرارية اليومية فى ساعتين، وأيضا من أثر قلة النوم وجود شهوة كبيرة للطعام فى أوقات متأخرة من الليل وتناول وجبات خفيفة تساعد على زيادة سريعة فى الوزن.

وقال الدكتور ارين هانلون - الباحث المشارك فى أمراض الغدد الصماء والسكر والتمثيل الغذائى فى جامعة شيكاجو - إن قلة النوم تعزز اشارات كيميائية فى المخ تعزز من تناول الطعام والشعور بالمتعة عند تناوله.

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