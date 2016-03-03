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"طب بنها" تنظم ندوة حول تحديات الأطباء بحضور نواب البرلمان

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"طب بنها" تنظم ندوة حول تحديات الأطباء بحضور نواب البرلمان "طب بنها" تنظم ندوة حول تحديات الأطباء بحضور نواب البرلمان
تنظم كلية الطب بجامعة بنها اليوم الخميس، ندوة حول التحديات التى تواجه الأطباء بالمستشفيات أثناء عملهم، فى محاولة لوضع أهم العقبات والمشاكل التى تواجه الأطباء والأسلوب بالمناسبة لحلها .

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب بجامعة بنها، إنه تم دعوة عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والشخصيات العامة لحضور تلك الندوة بهدف ربط متطلبات الأطباء ومعاناتهم بالمحيط الخارجى، حتى يكون أعضاء البرلمان على علم بما يلزم الطبيب لتقديم خدمة طبيبة جديدة.

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