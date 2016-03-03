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استجابة لليوم السابع.."الصحة" تعالج مريضة بفشل فى التنفس وعضلة القلب بالقليوبية

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استجابة لليوم السابع.."الصحة" تعالج مريضة بفشل فى التنفس وعضلة القلب بالقليوبية استجابة لليوم السابع.."الصحة" تعالج مريضة بفشل فى التنفس وعضلة القلب بالقليوبية
فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان: يسرية تناشد "عاوزة أوضة وصالة ومعاش عشان كوم اللحم اللى معايا"، أرسل المكتب الإعلامى لوزارة الصحة ردا جاء فيه أن الوزارة على أتم استعداد لتوفير ما يلزم من علاجها وتم إرسال الشكوى إلى الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لمتابعة إجراءات العلاج.

ومن جانبه قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيقوم بالاتصال بالسيدة المريضة واستقبالها فى مكتبه وعمل التقرير اللازم بحالتها عمل خطاب علاج على نفقة الدولة.

وكان "اليوم السابع" نشر تقريرا جاء فيه: "يسرية" سيدة من صعيد تسكن فى مدينة العبور، مريضة بفشل فى التنفس وضعف فى عضلة القلب بسبب سمنة مفرطة فوزنها 170 كجم، وتعيش على أسطوانة أكسجين ولديها 3 بنات أكبرهن عمرها 14 سنة، والثانية 9 سنوات، والثالثة 7 سنوات، شاب عمره 17 سنة، ترك المدرسة، ويعمل الآن بمصنع فى العبور ليساعد أمه المريضة بعدة أمراض منها "زيادة مفرطة فى الوزن، وفشل فى التنفس وعضلة القلب، والسكر".

بالفيديو والصور.."يسرية" تناشد الحكومة: "عاوزة أوضة وصالة ومعاش عشان كوم اللحم اللى معايا"

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مصر 365

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