أمير القصيم يرعى حفل جائزة العبودي ويعلن إطلاق جائزة المعلم المتميز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على جائزة الشيخ إبراهيم بن علي العبودي للتفوق العلمي، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة المذنب، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة المذنب.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير تعليم محافظة المذنب سليمان بن عبدالله الطعيسي كلمة أكد من خلالها أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه بالنشء وأبناء الوطن وحثهم على التفوق والتميز في التعليم، مشيراً إلى أن المتفوقين هم من سيمثلوننا في مضمار وميادين الوطن في المستقبل، لصناعة المجتمع الذي يحقق ويواكب تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، مقدماً الشكر لسموه على الحضور والرعاية، كما شكر القائمين على تنظيم الحفل.

ثم أجرى سموه اتصالاً هاتفياً أمام الحضور بأحد أولياء أمور الطلاب المتفوقين من جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، ليقدم له التهنئة الخاصة على تفوق ابنه.

بعدها قدم فلم تعريفي عن برنامج فطن، وأهميته في درء الأخطار والأفكار الإرهابية وتوعيتهم بكيفية طرق مكافحتها.

عقب ذلك قدم عرض مرئي بعنوان ( مسيرة عطاء ) عن جائزة الشيخ العبودي ودعمه للعلم والمتفوقين والمتفوقات في تعليم المذنب، وتاريخ نشأتها منذ إطلاقها عام 1432 ه. ثم كلمة الشيخ إبراهيم بن علي العبودي الذي أبدى فيها سعادته بمشاركته بهذه المناسبة، والاحتفاء بالمتفوقين، مبدياً فخره برعاية سمو أمير منطقة القصيم للحفل ، متقدماً بالشكر الجزيل له على الحضور والرعاية ، واعداً أن تتطور هذه الجائزة وأن تشمل أمورًا تعليمية كثيرة.

عقب ذلك أعلن الأمير فيصل بن مشعل في كلمته إطلاق جائزة القصيم للمعلم المتميز ، لافتاً الانتباه إلى أنها ستقام في كل عام في مدن ومحافظات المنطقة.

وقال سموه : ستشكل لجنة علمية للبحث في آلية وضوابط الجائزة، وسيكون منطلق الجائزة من إمارة منطقة القصيم، مقدماً شكره الجزيل للشيخ العبودي على تبنيه ودعمه لهذا الحفل.

ثم كرم سمو أمير منطقة القصيم داعم الحفل الشيخ العبودي ، ومعلمين متميزين في الجائزة، ورئيس بلدية المذنب فهد البليهي ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل دعي الجميع لتناول طعام العشاء الذي اعد تكريما لسموه وللطلاب المتفوقين.