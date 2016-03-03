أمير الشمالية ينوه بدور رجال الأمن في حفظ الأمن

رفع صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما تلقاه القطاعات العسكرية والأمنية في بلادنا من الدعم اللامحدود في الآليات والأفراد المدربة على أفضل سبل التقنية الحديثة ما جعلها تقوم بدورها المناط بها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمقر الإمارة امس الهوية الجديدة للدوريات الأمنية والزي الجديد لمنسوبيها بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي، وذلك وفق التطبيق المرحلي لمناطق المملكة.

وقدّم مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد نايف بن جهيم الرويلي خلال التدشين شرحاً، لسموه عن الهوية الجديدة للدوريات الأمنية التي أقرتها نخبة من الخبراء الأمنيين، وتزويدها بتقنيات أمنية حديثة، لافتاً إلى أن الهوية الجديدة جاءت بهدف تمييز رجال الدوريات الأمنية ومركباتهم عن بقية القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تفضله بإطلاق الهوية الجديدة للدوريات الأمنية.

بعد ذلك تحدث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الجهاز اللاسلكي مع رجال الأمن في الميدان قائلاً: "بعون الله وتوفيقه نعلن إطلاق الهوية الجديدة لدوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية وأتمنى لكم جميعاً التوفيق والسداد وإننا نفتخر بكم لما تقومون به من أعمال جليلة لحفظ الأمن في بلادنا الغالية، وأنقل لكم جميعاً تحيات وتقدير سمو ولي العهد، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة".

ونوه سموه بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به الدوريات الأمنية مع كامل قطاعات الأمن في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، في ظل ما تحظي به مختلف القطاعات العسكرية في المملكة من دعم واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على مواكبة التطور وكل ما هو جديد في استخدامات التقنية الحديثة وتطبيقها.

ثم شاهد سموه عربة من عربات الدوريات الأمنية تحتوي على عدد من الأجهزة والمستلزمات الأمنية من اختراع أحد منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة، وفي الختام التقطت الصور التذكارية لسموه مع رجال الأمن من منسوبي الدوريات الأمنية.

يذكر أن الهوية الجديدة للدوريات الأمنية والزي الجديدين يأتيان تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد، التي صدرت مؤخراً بإطلاق الهوية الجديدة لدوريات الأمن على مستوى المملكة.

حضر إطلاق الهوية الجديدة للدوريات مدير عام المراسم بإمارة الحدود الشمالية صالح القاران.