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حاجز اللغة يعترض خطا هاتفيا أمريكيا لمراقبة الهدنة السورية

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حاجز اللغة يعترض خطا هاتفيا أمريكيا لمراقبة الهدنة السورية حاجز اللغة يعترض خطا هاتفيا أمريكيا لمراقبة الهدنة السورية
وضعت الولايات المتحدة خطا هاتفيا لتلقى بلاغات على مدار الساعة عن اى انتهاك يحصل لاتفاق وقف اطلاق النار فى سوريا ولكن من دون ان تتحسب بالكامل لحاجز اللغة بين المتصلين الناطقين بالعربية ومتلقى الاتصالات الناطقين بالإنجليزية.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار فى سوريا حيز التنفيذ فى 27 فبراير خصصت وزارة الخارجية الأمريكية خطا هاتفيا ساخنا مرفقا بعنوان بريدى إلكترونى لتلقى بلاغات من أى شخص كان عن اى انتهاك يحصل للهدنة.

ونشرت الخارجية فى موقع فيسبوك على صفحة السفارة الأمريكية فى سوريا إعلانا يقول "اذا كانت لديكم معرفة مباشرة بحدوث خرق لوقف الأعمال العدائية +الهدنة+، فهناك عدة طرق للإبلاغ عن ذلك: يمكنكم الاتصال بأى من اعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا. وبالنسبة للولايات المتحدة، بإمكانكم الاتصال بفريق التنسيق الخاص بالهدنة السورية فى العاصمة واشنطن".

وأوضح الإعلان أن بالإمكان الإتصال على الأرقام الهاتفية المنشورة سواء اكانت وسيلة الاتصال هى الهاتف ام خدمة واتساب ام التلجرام ام الرسائل النصية القصيرة ام خدمة جوجل فويس، بالإضافة إلى المراسلة عبر البريد الإلكترونى.

والأربعاء أقر المتحدث باسم الوزارة مارك تونر بحدوث مشاكل بسيطة فى التواصل بين المتصلين ومتلقى اتصالاتهم ناجمة عن حاجز اللغة، مدافعا فى الوقت نفسه عن العاملين فى تلقى الاتصالات وهم شبان متطوعون "بعضهم يتكلم العربية".

وأضاف "نحن على دراية بهذه المشاكل اللغوية ونعمل على معالجتها لان من المهم ان يكون من يتلقون هذه المكالمات يتحدثون العربية".

وهذا الأسبوع حفلت مواقع التواصل الإجتماعى بنوادر ناجمة عن سوء فهم بين متصلين فى سوريا يتكلمون العربية ومستقبلين لمكالماتهم فى واشنطن يتكلمون الانجليزية.

وعلى سبيل المثال أوردت " سوريا مباشر" ان اسم بلدة "حربنفسه" فى ريف حماة تحول فى اذن عامل الهاتف الأمريكى إلى "حرب بيبسى".
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