خالد الفيصل يؤكد أهمية وجود مواقع للتدريب المهني بمحافظات مكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة أهمية مشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل مركز تنموي بمحافظات المنطقة.

ونوه الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مكتبه بجدة أمس محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني أحمد الفهيد، إلى ضرورة وجود مواقع لتدريب الشباب وتنمية قدراتهم في الجوانب التقنية والمهنية في المراكز التنموية في محافظات المنطقة، لافتا إلى أهمية الارتقاء بالتدريب خصوصا فيما يتعلق بخريجي المعاهد المهنية.

من جهته شكر المحافظ الفهيد الدعم الذي تلقاه المؤسسة من أمير منطقة مكة المكرمة والتوسع في برامجها وما أثمرت عنه جولات سموه في المحافظات، ونتج عنها البدء في تنفيذ 242 وحدة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة بقيمة تتجاوز 2.7 مليار ريال، يتدرب فيها أكثر من 67804 متدربين ومتدربات.