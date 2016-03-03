أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خالد الفيصل يؤكد أهمية وجود مواقع للتدريب المهني بمحافظات مكة

Google+ Print
خالد الفيصل يؤكد أهمية وجود مواقع للتدريب المهني بمحافظات مكة خالد الفيصل يؤكد أهمية وجود مواقع للتدريب المهني بمحافظات مكة

    أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة أهمية مشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل مركز تنموي بمحافظات المنطقة.

ونوه الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مكتبه بجدة أمس محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني أحمد الفهيد، إلى ضرورة وجود مواقع لتدريب الشباب وتنمية قدراتهم في الجوانب التقنية والمهنية في المراكز التنموية في محافظات المنطقة، لافتا إلى أهمية الارتقاء بالتدريب خصوصا فيما يتعلق بخريجي المعاهد المهنية.

من جهته شكر المحافظ الفهيد الدعم الذي تلقاه المؤسسة من أمير منطقة مكة المكرمة والتوسع في برامجها وما أثمرت عنه جولات سموه في المحافظات، ونتج عنها البدء في تنفيذ 242 وحدة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة بقيمة تتجاوز 2.7 مليار ريال، يتدرب فيها أكثر من 67804 متدربين ومتدربات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية